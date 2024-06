Menor é baleado acidentalmente em área Rural de Acrelândia

Na tarde desta terça-feira (18), um incidente com arma de fogo deixou ferido o jovem J.L.L., de 17 anos, no município de Acrelândia. O adolescente foi atingido por um disparo acidental enquanto caçava no Ramal do Pelé, km 22.

De acordo com informações preliminares, o jovem tropeçou em uma armadilha, “espingarda bate bucha”, usada para a caça de animais como paca e tatu. O disparo acidental atingiu a coxa direita de J.L.L.

Após o incidente, a vítima foi socorrida por familiares e levada inicialmente para a Unidade Mista Maria de Jesus Ander (Mazica) em Acrelândia. Devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido por uma ambulância de suporte básico do SAMU daquele município e encaminhado até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

O jovem foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um tiro na coxa direita sem saída, seu estado de saúde é considerado estável.