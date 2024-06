Tadeu falha feio, e Santos reencontra vitória diante do Goiás no Brasileirão Série B

Na noite desta quarta-feira (19), o Santos venceu o Goiás por 2 a 0 em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão. Tadeu, contra, e Willian Bigode foram os autores dos gols que levaram alívio ao time da Vila Belmiro.

Com o resultado, o Peixe volta a ter um resultado positivo depois de quatro derrotas consecutivas na Série B. Com os três pontos, o time de Fábio Carille chegou à 4ª colocação, de forma momentânea já que pode ser ultrapassado por equipes que ainda jogam na rodada. Já o Goiás desperdiçou a chance de chegar ao G4 e estacionou nos mesmos 18 pontos que o Peixe, mas ocupa a 6ª posição.

O jogo

No geral, a partida foi de poucas emoções e poucas chances de gols para as duas equipes. Com muita disputa na área central do campo, as duas equipes encontraram dificuldades para chegar ao gol adversário.

As poucas oportunidades do Santos vieram com Guilherme, talvez o mais lúcido do Peixe na partida. O atacante incomodava bastante a zaga adversária e levou perigo em pelo menos três vezes na primeira etapa. Antes do intervalo, JP Chermont teve a melhor chance, quando viu Tadeu fazer boa defesa após finalização depois de passe de Furch.

A segunda etapa foi um pouco mais movimentada, com o Santos tendo mais velocidade no ataque e finalizando mais. Pedrinho, Guilherme e Giuliano tiveram boas chances logo no começo do tempo complementar.

Depois dos sustos, o Goiás chegou firme e por pouco não abriu o placar. Pelo lado direito de campo, Douglas Borel chegou livre e chutou cruzado, mas a bola passou raspando a trave. Minutos depois, Pedrinho perdeu a principal chance do jogo depois de receber cruzamento de Paulo Baya. Sozinho, o atacante chutou para fora.

Aos 35 da segunda etapa, o gol finalmente saiu de forma bizarra. Otero cruzou e a zaga do Goiás tirou. Ao tentar agarrar a bola, o goleiro Tadeu errou e soltou a bola contra a própria meta, fazendo gol contra.

Logo depois, Willian Bigode fez o segundo. O atacante recebeu em velocidade, puxou para a esquerda e chutou forte sem chances para Tadeu.

Próximos jogos

O Santos volta a entrar em campo na próxima terça-feira (25), quando encara o Mirassol, no interior de São Paulo. Já o Goiás tem o clássico estadual contra o Vila Nova, no domingo (23).