Botafogo marca no fim, empata com Athletico-PR e mantém liderança do Brasileiro

Botafogo e Athletico-PR empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (19) pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Nilton Santos, Mastriani fez o gol do Athletico-PR, enquanto Bastos empatou para os donos da casa no último minuto de jogo.

Com esse resultado, o Botafogo segue na liderança do Brasileirão com 20 pontos conquistados, já o Furacão fica na terceira posição, com 18. Mas o Glorioso vai precisar torcer contra Flamengo e Bahia, que somam 18 pontos, e Palmeiras, que tem 17, que jogam nesta quinta-feira (20). Caso vençam, essas equipes podem assumir a liderança.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana. O Botafogo enfrenta o Criciúma no sábado (22), fora de casa, enquanto o Athletico-PR encara o Corinthians, em casa, no domingo (23).