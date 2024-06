MPAC firma TAC para regularizar alimentação nos centros socioeducativos de Rio Branco

A Promotoria de Justiça Especializada de Execução de Medidas Socioeducativas do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) celebrou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE) e a empresa responsável por fornecer a alimentação aos adolescentes, visando regularizar a oferta de refeições nos centros socioeducativos de Rio Branco.

Segundo a promotora de Justiça Vanessa Muniz, o TAC tem a finalidade de garantir alimentação de qualidade, conforme os parâmetros estabelecidos no contrato. Entre as cláusulas, destaca-se a necessidade de regularizar a oferta de refeições adequadas, suficientes e pontuais, seguindo o cardápio contratado.

A alimentação deve incluir café da manhã, almoço, jantar, ceia e alimentação complementar para gestantes, com pratos variados diariamente e servidos em embalagens térmicas individuais ou bandejas. Além disso, a empresa deve elaborar e atualizar mensalmente o cardápio, com a participação dos adolescentes por meio de uma comissão formada por eles em cada centro. As atualizações do cardápio deverão considerar as sugestões e orientações dos jovens, coletadas mediante entrevistas mensais.

Em caso de descumprimento, o TAC prevê uma multa diária de R$ 5 mil a ser recolhida ao Fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Rio Branco. A multa não exime os compromissários de possíveis responsabilizações criminais ou civis.

Com informações da Agência de Notícias do Ministério Público do Acre