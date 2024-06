Abrigo é denunciado por espaço inadequado e falta de atendimento especializado

Uma comitiva de conselheiros tutelares realizou nesta quinta-feira, 20, uma fiscalização no Abrigo Sol Nascente, localizado na Rua Lilia Cadaxto, 235, bairro Vila Betel (Casa Betânia) da Igreja Católica. Ao ac24horas, foi informado que o local é extremamente inadequado, tanto por estar em um território não apropriado quanto pela estrutura, que não atende à demanda por ser pequena.

De acordo com a denúncia feita à reportagem, a fiscalização foi conduzida por representantes dos quatro conselhos tutelares com base no artigo 95 do ECA. Entre as irregularidades encontradas estão: local inadequado para armazenamento de alimentos, cozinha inadequada, espaço muito pequeno e quente, e banheiro não adaptado para atendimento especial.

“Além disso, o número de profissionais não atende à demanda, os quartos são pequenos, a cozinha é inadequada, há ausência de banheiro adaptado e de espaço de lazer. A superlotação é evidente; se mais algum adolescente precisar ser abrigado, a acomodação terá que ser improvisada”, declarou o denunciante, que preferiu não se identificar.

O mesmo ainda revelou que no abrigo há cinco adolescentes que necessitam de mediadores devido às suas condições de saúde mental, mas não há profissionais disponíveis. “Não tem nenhum mediador”, ressaltou.

Como providência, foi garantido que serão tomadas medidas junto às autoridades competentes. O Conselho Tutelar afirma que vai produzir um relatório e encaminhá-lo ao MP para conhecimento e providências. “A grande demanda e a falta de profissionais para atendê-la, além da necessidade de improvisos para abrigar mais adolescentes, mostram que a política da infância está um caos”.