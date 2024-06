Governo do Acre entrega 10 computadores de última geração para Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas

Nesta quarta-feira, 19, o governo do Acre, por meio da direção geral da Polícia Civil, realizou a entrega de 10 computadores de última geração para a equipe da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO). A cerimônia de entrega ocorreu na Divisão Especializada de Investigações Criminais Especiais (DEIC), local que reúne diversas delegacias especializadas.

Durante a entrega, o delegado-geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), Henrique Maciel, teve a oportunidade de dialogar com os agentes da DRACO. Maciel expressou sua confiança renovada na equipe e reconheceu os esforços realizados em prol da segurança pública do Estado.

“A entrega desses computadores de última geração é um passo importante para aprimorar as nossas investigações e o combate ao crime organizado. Com equipamentos mais modernos, a DRACO poderá desempenhar suas funções com ainda mais eficiência e eficácia”, afirmou o delegado-geral.

O delegado titular da DRACO, José Adonias, também comentou sobre a importância da valorização por parte da direção geral da PCAC. “Receber esses novos computadores é um reconhecimento significativo do nosso trabalho. Esse apoio da direção geral demonstra que estamos no caminho certo e nos motiva a continuar nos dedicando ao máximo para garantir a segurança da população acreana”, disse.

Os novos computadores visam fortalecer a capacidade investigativa da DRACO, proporcionando melhores condições de trabalho aos agentes e contribuindo para a melhoria da segurança pública no Acre.

Por Ascom/PCAC