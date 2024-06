Vídeo: Balão rasga e atleta colombiano se acidenta durante salto, em Boituva (SP)

Um atleta colombiano se acidentou após o balão em que realizava um salto rasgar, no dia 1º de junho, em Boituva, no interior de São Paulo. Jhovanny Echavarría Durán afundou e foi atingido pelo fogo.

À CNN nesta quinta-feira (20), o atleta, conhecido por “Colombia”, contou que estava com outros dois paraquedistas no topo do balão quando o tecido rasgou e ele caiu no interior. Ao bater no maçarico, Jheovanny cobriu o rosto com as mãos para se proteger do fogo. Veja o vídeo:

“Caindo eu senti que bati a perna e o braço, no momento que eu bati no maçarico do balão. Fui para o lado de fora conseguindo ter um controle de estabilidade e conseguir comandar meu paraquedas”, disse o atleta.

O colombiano disse que, em seguida, conseguiu abrir o paraquedas e fazer o pouso em uma fazenda com a perna quebrada e diversos machucados. Em relato, o paraquedista afirmou que esperou por cerca de 1h30 até que uma pessoa chegou para auxiliá-lo.

Após o contato com a empresa de balonismo, o atendimento chegou rapidamente e ele foi levado para o hospital de Boituva onde a primeira cirurgia do fêmur foi feita para imobilizar a perna. Durán foi transferido para hospital de Sorocaba e teve alta no dia 10 de junho após uma segunda cirurgia.

A equipe Grillo de Balonismo afirmou, em nota, que o balão pousou em segurança e sente muito pelo ocorrido. “Já foi tudo passado a autoridades competentes […] o atleta que é o maior prejudicado está em casa e em recuperação”.

“Agora estou em casa levando uma boa recuperação, com muitas dores, mas graças a Deus estou bem”, disse o paraquedista à CNN.