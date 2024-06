Star Motos promove sorteio de motocicleta 0 km no 1º Festival da Macaxeira na capital

O estande do grupo Star Motos, da montadora Honda, está presente no 1º Festival da Macaxeira, na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco, realizando o sorteio de uma motocicleta 0 km. O sorteio ocorrerá no sábado, 29 de junho.

Segundo o representante da empresa, Marcos Aurélio, para participar do sorteio, o público deve se dirigir ao estande da Honda, pegar um cupom, preenchê-lo e colocá-lo na urna. Outra opção para participar é na praça de alimentação: basta comprar um dos itens, ganhar um cupom, preenchê-lo e concorrer ao prêmio.

FOTOS: SÉRGIO VALE