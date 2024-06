Sérvia ameaça deixar Eurocopa após cantos de “morte aos sérvios” em jogo

A Associação de Futebol da Sérvia ameaça deixar a Eurocopa caso a Uefa não tome medidas depois que torcedores de Albânia e Croácia cantaram “morte aos sérvios” no empate por 2 a 2 entre as seleções, nesta quarta-feira (19), em Hamburgo.

A associação endereçou à entidade que comanda o futebol europeu uma carta na qual pede punições para albaneses e croatas.

“O que aconteceu foi escandaloso e pediremos punições à Uefa, mesmo que isso signifique não seguir na competição”, afirmou Jovan Šurbatović, secretário geral da Associação de Futebol da Sérvia, em entrevista à TV pública do país.

“Estamos certos de que haverá punição, porque eles [a Uefa] já responderam ao nosso pedido de retirar a credencial de um dito jornalista da Albânia. Pediremos à Uefa que puna as duas federações. Não queremos ter que interferir, mas se a Uefa não puni-los, pensaremos em como proceder”, completou o dirigente.

Os cantos de “morte aos sérvios” foram proferidos por torcedores de Croácia e Albânia no empate entre as equipes nesta quarta, pelo grupo B do torneio.

Ainda de acordo com a Associação de Futebol da Sérvia, um jogador da seleção albanesa teria usado um megafone e cantado o mesmo com os torcedores da equipe após a partida.

“A Associação de Futebol da Sérvia acredita que no momento em que aconteceram os cânticos das duas torcidas, o jogo deveria ter sido interrompido e o procedimento de ‘três passos’ deveria ter sido iniciado. Isso está explicitamente previsto no regulamento da Uefa e estamos surpresos que não tenha sido aplicado pelos funcionários da Uefa no jogo. Essa regra foi corretamente aplicada em casos de muito menos intensidade, portanto estamos surpreendidos que ela não tenha sido aplicada neste jogo”, completou a entidade, em comunicado.