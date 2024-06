Vasco decide pela demissão de Álvaro Pacheco; saiba detalhes

A breve passagem de Álvaro Pacheco no comando do Vasco está perto de ser encerrada. Após a derrota para o Juventude, a terceira em quatro jogos com o português, a diretoria cruzmaltina decidiu pela troca no cargo. A demissão do português deve ser oficializada ainda nesta quinta-feira (20).

A pressão já era grande em cima do treinador, que foi contratado pela SAF do Vasco antes da liminar que tirou o comando do futebol da 777 Partners e o entregou ao clube associativo.

Pedrinho, que não viajou com a delegação para Caxias do Sul, onde o Juventude venceu o Vasco pela 10ª rodada do Brasileirão, comunicará a decisão ao treinador de 52 anos.

Os resultados (6 a 1 para o Flamengo, 2 a 0 para o Palmeiras, 0 a 0 com o Cruzeiro e 2 a 0 para o Juventude) e a situação na tabela da Série A explicam a decisão, mas vai além disso.

O entendimento é de que Álvaro Pacheco não conseguiu fazer o time evoluir neste período de 25 dias. O discurso do português, após as partidas, foi no sentido contrário.

O Vasco teve uma produção ofensiva pequena nestes quatro jogos — fez apenas um gol — e sofreu na defesa, sendo um dos times que mais concedem chances aos rivais da Série A.

Reformulando o departamento de futebol, Pedrinho buscará um novo treinador com o auxílio de Pedro Martins e Felipe. A opção como interino deve ser Rafael Paiva, do sub-20.

Com sete pontos em 10 rodadas, o Vasco está na beira da zona do rebaixamento. No sábado (22), o time recebe o São Paulo, às 21h30 em São Januário.