João Guilherme e Bruna Marquezine já foram vistos inúmeras vezes juntos, inclusive trocando beijos no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, no sábado (15). O casal, no entanto, nunca chegou a assumir publicamente a relação.

Os familiares dos dois, por sua vez, se ocuparam da função. A influenciadora Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe e cunhada de João Guilherme, foi a primeira e comentou, durante o “Sabadão”, do SBT, que foi ao ar no dia 1º de junho, que Bruna já estava “um pouco na família”.

Quando questionada pela revista Marie Claire, Naira Ávila, mãe do ator de 22 anos, revelou que João Guilherme “está feliz” com o relacionamento.