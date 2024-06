Rapper Travis Scott é preso por invasão de propriedade e embriaguez

O incidente na madrugada desta quinta-feira começou quando o cantor estava em um barco fretado e se envolveu em uma briga com a tripulação, disse a polícia. Os policiais foram chamados à marina e pediram que o rapper saísse da embarcação.

Travis saiu e voltou uma segunda vez, novamente entrando em uma briga com a tripulação. Ele foi expulso do barco novamente, e após recusar deixar a embarcação, foi preso, conforme disse a polícia.

Os registros da prisão oferecem mais detalhes sobre o incidente. Segundo o depoimento, a polícia foi chamada ao cais para responder a um chamado que indicava que havia pessoas brigando em um iate. Os policiais observaram Travis Scott gritando com os ocupantes e puderam “sentir um forte cheiro de álcool” em sua respiração, afirma o depoimento.

Os policiais disseram que ele tinha que sair do barco ou seria preso. Travis, então foi até um veículo e deixou a marina. Ele voltou cerca de cinco minutos depois, desconsiderou as ordens dos policiais para não se aproximar do iate e “começou a gritar novamente, tornando-se errático e perturbando a paz”. O cantor levado sob custódia, conforme afirma o depoimento.

“O réu posteriormente admitiu que havia bebido álcool e afirmou: ‘É Miami’,” apontam os registros. O depoimento ainda observa que 10 policiais usaram câmeras corporais.