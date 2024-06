Seleção Brasileira: sem Endrick, Dorival Júnior deve escalar titulares em amistoso

A Seleção Brasileira faz nesta quarta-feira (12) o último amistoso antes da Copa América. O jogo contra os Estados Unidos será no Camp World Stadium, em Orlando, às 20h (de Brasília), e terá transmissão da TV Globo e do SporTV.

Depois de escalar um time com jogadores considerados reservas contra o México, no sábado passado (8), Dorival Júnior pretende colocar em campo contra os norte-americanos a equipe que deve iniciar o torneio continental. E o atacante Endrick, destaque do início da “Era Dorival”, vai começar na reserva.

O treinador repetidamente pede calma com a empolgação de imprensa e torcedores com as atuações do atacante de 17 anos pela Seleção Brasileira. Nos três últimos jogos, Endrick saiu do banco para marcar três vezes. “Salvou” o Brasil no 1 a 0 contra a Inglaterra, em março, marcando em Wembley, e nos 3 a 2 frente ao México, com gol de cabeça no final do jogo.

Ele também fez um no 3 a 3 frente à Espanha, em março, em Madri. O jogador ex-Palmeiras, agora do Real Madrid, disputa a posição com Raphinha, do Barcelona.

Dorival já tem um time base, mas é interessante observar a situação do gol: Alisson foi o capitão e goleiro do time reserva contra o México. E será Bento o titular contra os Estados Unidos, quando o time “A” entrar em campo.

O arqueiro do Athletico-PR jogou contra ingleses e espanhóis e ganhou moral com o técnico do Brasil. Alisson e Ederson estavam machucados, e o goleiro do Manchester City-ING também perderá a Copa América por conta da lesão.

O Brasil que deve entrar em campo contra os Estados Unidos tem Bento; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vinícius Júnior.

A estreia da Seleção na Copa América dos Estados Unidos será em 24 de junho, contra a Costa Rica, no SoFI Stadium, na região de Los Angeles. No Grupo D ainda estão Paraguai e Colômbia.