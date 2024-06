Jin, do grupo de K-pop BTS, é dispensado do serviço militar sul-coreano, e fãs celebram

O cantor Jin, 31, do grupo de K-pop BTS, será dispensado do serviço militar obrigatório após dezoito meses afastado de sua carreira musical. A decisão que será cumprida na quarta-feira (12), foi anunciada pela HYBE, empresa que gerencia a carreira do grupo, e se tornou motivo de comemoração para os fãs do astro.

No X (antigo Twitter), a tag #WelcomeBackJin (“Bem-vindo de volta, Jin”, em português) ficou entre os assuntos mais comentados. Em nota, a BigHit, subsidiária da HYBE, afirmou que a cerimônia de dispensa será reservada para militares, sem a participação do público geral.

“Nenhum evento especial está planejado para o dia da dispensa de Jin. Para evitar problemas decorrentes de superlotação, recomendamos aos fãs que não visitem o local. Por favor, transmita suas calorosas saudações e encorajamento em seus corações”, diz o comunicado.

Desde junho de 2023 cumprindo o serviço militar sul-coreano, Jin é o primeira membro do BTS a ser dispensado. O último será Suga, 30, que deixará suas obrigações militares em 2025. J-Hope,30, é o próximo membro do grupo a ser dispensado, em outubro deste ano.

Para que os fãs possam encontrar Jin pessoalmente, a BigHit organizou um evento na quinta-feira (13), no Jamsil Indoor Stadium, em Seul. A ocasião também marcará os 11 anos de existência do BTS.

Nas redes, a euforia dos internautas com a notícia gerou várias publicações.