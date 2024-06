Secretaria de Obras garante melhorias estruturais e nova identidade visual ao Giro

“Estão sendo realizados serviços para revitalização das fachadas (pintura e comunicação visual, seguindo novo padrão aprovado pela PMAC), bem como avançamos na manutenção de pisos, pinturas, instalações elétricas e instalações hidrossanitárias”, informa o chefe do Departamento de Manutenção da pasta de Obras Públicas, Kennedy Lima.

O Giro é um grupo de policiais militares de elite do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que atuam em motocicletas para ocorrências que necessitam de agilidade e fácil deslocamento. Desta forma, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano Dias, ressalta que uma estrutura adequada para treinamentos é essencial para garantir a eficácia dos agentes nas ações de combate ao crime.

“Agradeço ao governo, por intermédio da Seop, por todo esse investimento na Segurança e nas condições de trabalho ao restaurar os ambientes de treinamento dos cães e do efetivo policial. A expectativa de melhorar cada vez mais as condições de trabalho dos nossos policiais aqui do Bope é muito grande”, destaca.

De acordo com o gestor da Seop, Ítalo Lopes, os serviços de revitalização e manutenção garantem melhor funcionalidade à sede para as atividades internas dos servidores, e contribuem com o fortalecimento da Segurança Pública.

“Temos avançado nos serviços que atendem a necessidade de cada prédio deste setor. É uma determinação do governador proporcionar condições dignas e adequadas para atuação das polícias”, frisa.

Na capital, Rio Branco, a Secretaria de Obras trabalha simultaneamente em outros serviços de manutenção predial, tais como no presídio Antônio Amaro Alves, situado no Complexo Penitenciário (Iapen); e na delegacia de polícia do bairro Cadeia Velha.