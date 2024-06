Jogos Estudantis realizam finais de vôlei da fase municipal de Rio Branco

A Coordenação do Desporto Escolar da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) realizou na manhã desta quinta-feira, 6, no Ginásio Poliesportivo Álvaro Dantas, o Ginásio Coberto, as quatro finais do vôlei da fase municipal de Rio Branco dos Jogos Estudantis.

Na categoria sub-14 do naipe masculino, o Colégio D. Pedro II enfrentou o Colégio Meta. Já no naipe feminino, o Meta encarou o Colégio Sigma. Na categoria sub-17 do naipe feminino, o Sesi disputou a final com o Colégio Acreano. Já no naipe masculino, a final foi entre os times do Meta e do Colégio Acreano.

No sub-14 feminino, o Meta venceu o Sigma pelo placar de 2 a 0, o sub-14 masculino do Meta venceu a equipe do D. Pedro II por 2 a 0, a equipe sub-17 feminina do Sesi venceu o Colégio Acreano por 2 a 0 e no sub-17 masculino o Colégio Acreano ganhou do Meta pelo placar de 2 a 0.

No total, 21 escolas estiveram envolvidas na fase municipal dos Jogos Escolares. A coordenadora de Desporto Escolar da SEE, Kelly Figueiredo, destacou a participação da Escola João Câncio, localizada no km 80 da rodovia Transacreana. “Eles participaram com equipes nas quatro categorias”, disse.

Outras escolas que participaram da fase municipal do vôlei dos Jogos Estudantis foram Santa Maria II, Pedro Martinello, Esther Maia, Antônia Fernandes (que participou dos jogos pela primeira vez), Armando Nogueira, Colégio Tiradentes, Glória Perez, Leôncio de Carvalho, Lourival Pinho, Sebastião Pedrosa, João Calvino, Humberto Soares e Alcimar Leitão.

No total, foram realizados 86 jogos, além dos quatro jogos finais, pela fase municipal, durante três semanas ininterruptas de competição. “É bom destacar que os alunos tiveram transporte garantido para a competição, além do policiamento, que foi fundamental para a realização dos jogos”, enfatizou Kelly Figueiredo.

“Queremos agradecer a importante parceria com a Federação Acreana de Vôlei, Faev, que disponibilizou a arbitragem, garantindo jogos de qualidade nesta fase municipal”, afirmou.

Ainda de acordo com a coordenadora, para o ano que vem, há a possibilidade de as equipes de vôlei disputarem a fase zonal em Rio Branco, assim como já aconteceu este ano com o futsal. Classificam-se para a fase regional uma equipe de cada categoria. A fase regional engloba municípios do Baixo Acre, como Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre e Plácido de Castro.

Terceiro lugar

Uma menção honrosa importante da fase municipal dos jogos estudantis, na modalidade vôlei, vai para a Escola João Câncio, localizada no km 80 da rodovia Transacreana. A escola participou da competição nas quatro categorias. O terceiro lugar foi alcançado por uma vitória contra a equipe do Colégio Tiradentes na categoria sub-14 do naipe masculino.

O professor Haroldo Matos, técnico da equipe, destacou a importância do terceiro lugar, na medida em que os alunos são acostumados com esportes de campo. “Pela distância, eles conviviam com esportes de campo, mas conseguimos introduzir outros esportes”, disse.

“Conseguimos esse resultado a partir de uma vontade nova, com a evolução da prática de outros esportes e isso é somente o começo. Já conseguimos dar o primeiro passo e estamos colhendo frutos desse trabalho”, destacou.

O atleta Pedro Henrique Lima, capitão da equipe, também falou sobre a importância do momento. “A gente veio de longe, lá do km 80, então é uma emoção muito grande; eu não esperava por esse resultado”, afirmou.