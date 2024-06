No Dia Nacional do Teste do Pezinho, Saúde destaca a importância do exame para o rastreamento de doenças

Em 6 de junho é celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho, um dos exames mais importantes para detectar doenças e condições congênitas em recém-nascidos. A data busca alertar e conscientizar a população para a importância de se realizar o exame.

No Acre, conforme os dados da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), foram realizados, nos últimos dois anos, cerca de 25 mil testes do pezinho. Em 2022, mais de 85% dos nascidos vivos foram submetidos à coleta para o exame no estado, índice maior do que a média registrada em todo o país em 2020, que foi de 82,5%, segundo os indicadores do Ministério da Saúde (MS).

Ainda assim, o governo estadual trabalha para a ampliar a cobertura do Programa Nacional de Triagem Neonatal e fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS), já que a maioria das salas de coleta estão dispostas nas unidades básicas de saúde (UBS).

“A intenção é fortalecer os pontos de coleta, que estão na incumbência dos municípios. Além do rastreamento de doenças, o programa tem o objetivo de garantir o tratamento e o acompanhamento contínuo das crianças com diagnóstico positivo”, explicou a responsável pelo Núcleo de Saúde da Criança da Sesacre, Janahina Monteiro.

Em 2021, o governo federal sancionou a Lei nº 14.154, que amplia de seis para aproximadamente 50 diagnósticos. No entanto, o MS ainda vai publicar uma portaria que dispõe como esses novos exames serão disponibilizados na rede.

“Estamos habilitados na fase quatro, que é a mais avançada do programa. Triamos todas doenças que são preconizadas pelo Ministério. Mas os estados ainda aguardam essa portaria, para iniciar a detecção dessas outras 50 doenças”, ressaltou a secretária adjunta assistencial da pasta, Ana Cristina Moraes.

Doenças detectadas no estado e etapas

O processo para inserção das doenças na Triagem Neonatal é feito de forma gradual, conforme etapas previstas na lei. As etapas e os grupos de doença são: etapa 1 (fenilcetonúria e outras hiperfenilalaninemias, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita).

Etapa 2: são detectadas até 16 doenças, pois varia de acordo com a necessidade identificada na 1ª etapa, sendo elas (galactosemias, aminoacidopatias, distúrbios do ciclo da ureia e distúrbios da betaoxidação dos ácidos graxos), etapa 3 (doenças lisossômicas), etapa 4 (imunodeficiências primárias).

Teste do Pezinho e fluxo na rede

O Teste do Pezinho é um exame feito a partir do sangue coletado do calcanhar do bebê, que permite identificar doenças graves, como o hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria e as hemoglobinopatias, por exemplo. A data ideal para a coleta de sangue é entre o 3º e 5º dia de vida do recém-nascido.

O exame pode ser coletado nas UBSs dos municípios ou nas maternidades, como a Barbara Heliodora, em Rio Branco, no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e nas demais maternidades das regionais de saúde do Acre.