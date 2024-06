Deputado do PL que votou contra a cassação de Janones deve ser expulso do partido

O deputado federal Junior Lourenço (PL-MA) deve ter a expulsão do partido confirmada na próxima semana após votar contra a cassação de André Janones (Avante-MG), acusado da prática de “rachadinha”, no Conselho de Ética da Câmara.

O parlamentar ainda será levado ao Conselho de Ética do PL, mas, segundo apurou a CNN, a situação é irreversível.

De acordo com interlocutores do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o fato de Junior Lourenço ter sido favorável a Janones foi considerado “inadmissível”. O deputado do Avante é um duro adversário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Antes mesmo da decisão do PL, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) escreveu no X (antigo Twitter) que Junior Lourenço deverá deixar o partido.

“O deputado Júnior Lourenço, que votou pra livrar Janones da cassação, será expulso do PL” , escreveu.

A CNN entrou em contato com Júnior Lourenço e aguarda posicionamento.

A análise de um processo contra o deputado André Janones por suspeita de prática de “rachadinha” na quarta-feira (5) foi marcada por confusões, bate-bocas e empurrões entre deputados governistas e da oposição.

A ação acabou arquivada pelo colegiado, por 12 votos a 5.

Os deputados Zé Trovão (PL-SC), Éder Mauro (PL-PA) e Nikolas Ferreira (PL-MG) provocaram Janones aos gritos de “covarde” e “rachador”.

Alvo das provocações, Janones custou a reagir. Foi quando começou um empurra-empurra entre ele e os deputados Nikolas e Éder. Também houve troca de insultos.

Em meio ao embate, a Polícia Legislativa precisou intervir, e André Janones deixou as dependências do colegiado escoltado pelos agentes.