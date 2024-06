Sargento da PM é atropelado ao tentar atravessar rodovia em Senador Guiomard

O 3º Sargento da Polícia Militar do Acre, Edailsom da Silva Muniz, de 34 anos, foi atropelado na noite desta quinta-feira (6), próximo ao entroncamento no km 6 da rodovia AC-40, no município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Conforme relatos de testemunhas, Muniz, que é lotado no 3º Batalhão da Polícia Militar no bairro Vitória, em Rio Branco, havia concluído um plantão extra no Posto Policial de Senador Guiomard. Aproveitando a folga, decidiu se exercitar e foi correr na rodovia AC-40, quando ao tentar atravessar, foi atingido por um carro modelo Space Fox Trend, de cor branca e placa NAE-3G86.

Após atropelar a vítima o motorista do veículo foi até ao posto policial e comunicou o atropelamento informando que um homem estava inconsciente à margem da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância de suporte básico 15 do Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e, devido à gravidade, acionaram a ambulância de suporte avançado 02 para auxiliar no resgate.

Durante o trajeto para o Pronto-Socorro de Rio Branco, próximo ao Colégio de Aplicação, foi necessário intubar Muniz, que apresentava estado crítico. Após os procedimentos de emergência, ele foi estabilizado e encaminhado ao setor de emergência do hospital, onde foi submetido a uma cirurgia imediata devido à gravidade de seu estado de saúde.

Policiais Militares compareceram ao Pronto-Socorro para acompanhar o estado de saúde do sargento e prestar apoio à família, que estava visivelmente abalada.

O motorista do veículo que compareceu no Posto Policial preencheu o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e forneceu as informações necessárias. Ele também foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard para prestar esclarecimentos à autoridade policial.