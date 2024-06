Motorista de App Foge de Assalto e Veículo é Alvejado em Rio Branco

Um motorista de aplicativo sofreu uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira, 6, na Rua do Ipê, no bairro Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações fornecidas pelo próprio motorista, que gravou um vídeo relatando a situação, ele estava a caminho de buscar uma passageira. Ao passar pela Rua do Ipê, próximo a uma curva, ouviu gritos mandando que parasse o veículo. Ignorando a ordem, o motorista ouviu um primeiro disparo, seguido por mais dois. Apesar disso, ele não parou e conseguiu fugir do local, mesmo com o carro quase parando de funcionar.

Os disparos atingiram a porta do motorista e, como a janela estava aberta, as balas passaram pelo para-brisa, deixando marcas dos projéteis.

Após o incidente, o motorista acionou a Polícia Militar e dirigiu-se à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde registrou um Boletim de Ocorrência. Por precisar passar novamente pelo local do ataque para chegar em casa, ele recebeu escolta da guarnição da PM, que garantiu sua segurança até sua residência.

