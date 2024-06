Passageira sofre fratura na costela após cair dentro de ônibus

Na noite desta quinta-feira (06), um incidente envolvendo um ônibus da linha Liberdade resultou em ferimentos para uma passageira na BR 364. A vítima, identificada como Raveli Ferreira da Silva, de 28 anos, estava a caminho da faculdade quando o acidente ocorreu.

Segundo informações repassadas, a cadeira do motorista do ônibus se afastou, impossibilitando-o de frear. Consequentemente, ao passar por um quebra-molas, Raveli foi arremessada do assento, caindo e batendo a costela.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Raveli foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura na costela direita, seu estado de saúde é considerado estável.