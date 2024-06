PF prende conselheiro do CV no Acre em mansão na Paraíba

Agentes da Polícia Federal cumpriram nesta quinta-feira, 6, um mandado de prisão preventiva contra o líder do Comando Vermelho no Acre, Luiz Lira de Souza, vulgo Lira. O mandado foi expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Rio Branco.

A ação ocorreu na cidade de João Pessoa, na Paraíba, onde o bandido de 46 anos estava escondido em uma casa de luxo. Com ele, foram apreendidos diversos itens, como um veículo de alto valor.

A prisão é decorrente de ordem judicial, pelo envolvimento em suposto homicídio qualificado. Além disso, o homem também foi preso em flagrante por utilizar documento falso na tentativa de ocultar sua real identificação.

Além do tráfico de drogas, ele está implicado em diversos outros crimes, tais como roubos e homicídios.