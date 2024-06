GIRO apreende aproximadamente 13,7 kg de drogas em Rodovia

Na manhã desta quinta-feira, (06), a Polícia Militar do Estado do Acre, através do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) e da Companhia do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), realizou uma operação que resultou na prisão em flagrante de um indivíduo transportando aproximadamente 13,7 kg de uma substância aparentando ser Skank. A abordagem ocorreu na Rodovia AC-40.

A ação foi resultado de um trabalho de inteligência e investigação das forças de segurança que culminou na interceptação do veículo suspeito.

Durante a abordagem, os agentes encontraram a substância ilícita escondida no porta-malas do automóvel. A substância, conhecida como Skank, é uma variação mais potente da maconha, frequentemente associada ao tráfico de drogas devido ao seu alto valor de mercado.

Após a prisão, o indivíduo e as drogas apreendidas foram encaminhados à Polícia Federal para os procedimentos legais cabíveis. As autoridades destacaram a importância da cooperação entre as diferentes unidades policiais para o sucesso da operação, enfatizando o compromisso contínuo no combate ao tráfico de drogas na região.

A operação reforça a atuação da GIRO, BOPE e FICCO no enfrentamento ao crime organizado, demonstrando eficácia na repressão ao tráfico de entorpecentes e contribuindo para a segurança da população acreana. As investigações continuarão para identificar possíveis conexões do suspeito com outras atividades criminosas na região.