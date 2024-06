São Paulo é surpreendido pelo Cuiabá, perde em casa e conhece a 1ª derrota com Zubeldia

Deu Cuiabá dentro do Morumbis! O time de Mato Grosso não se imtimidou com a boa sequência de resultados do São Paulo e, mesmo jogando no estádio do adversário, venceu por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (19), pela 10ª rodada do Brasileirão.

O único gol do jogo foi anotado por Eliel, já nos minutos finais, e encerrou a sequência de 12 jogos sem derrotas do Tricolor desde a chegada do técnico Luis Zubeldia.

Com a vitória, a segunda seguida, os visitantes sobem aos 10 pontos, enquanto os mandantes, que poderiam se aproximar dos líderes, seguem estacionados nos 15.

As equipes volta a atuar já no próximo sábado (22). O São Paulo visita o Vasco em São Januário. Já o Cuiabá recebe o Atlético-GO no clássico do Centro-Oeste.

O jogo Com um time modificado em relação ao clássico do último domingo, o São Paulo aparentou pouco entrosamento. E levou vários sustos no primeiro tempo. Aos 20, Max bateu por cobertura e acertou o travessão. Aos 35, Jonathan Cafu fez boa jogada, mas foi travado por Diego Costa. Pouco depois, Galoppo vacilou, Denilson avançou com a bola e bateu, para boa defesa de Jandrei.

Na volta para o segundo tempo, Zubeldia, tentando a vitória, apostou nas entradas dos poupados Luiz Gustavo, Rodrigo Nestor e Lucas Moura. E o time, mesmo que timidamente, melhorou, passando a assustar o gol de Walter. Aos 26, Nestor cruzou rasteiro e Calleri bateu, mas a bola foi para fora.

Mas se o time da casa se abriu para atacar mais, ele também proporcionou mais espaços para contra-ataques. E o Cuiabá aproveitou. Empereur encontrou Pitta, que ganhou na velocidade de Arboleda e cruzou para trás. Luiz Gustavo afastou mal e a bola sobrou com Eliel, que bateu firme para fazer o único gol do jogo.

Classificação do Brasileirão: São Paulo: 6º colocado com 15 pontos

Cuiabá: 13º colocado, com 10 pontos Próximos jogos do São Paulo: Vasco (F): 22/6, 21h30 (de Brasília) – Brasileirão

(F): 22/6, 21h30 (de Brasília) – Criciúma (C): 27/6, 20h (de Brasília) – Brasileirão

(C): 27/6, 20h (de Brasília) – Bahia (C): 30/6, 16h (de Brasília – Brasileirão Próximos jogos do Cuiabá: Atlético-GO (C): 22/6, 18h30 (de Brasília) – Brasileirão

(C): 22/6, 18h30 (de Brasília) – Corinthians (F): 26/6, 20h (de Brasília) – Brasileirão

(F): 26/6, 20h (de Brasília) – Red Bull Bragantino (C): 29/6, 18h30 (de Brasília) – Brasileirão