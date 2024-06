Santos joga mal e perde para o Novorizontino na Série B

O jogo

O primeiro tempo começou com o Novorizontino se impondo, marcando alto e incomodando o Santos. Logo aos quatro minutos, Rafael Donato teve boa chance, mas cabeceou para fora. Depois do susto, o Peixe que teve boa chance com Weslley Patati, que parou em boa defesa de Jordi.

A rede balançou com 20 minutos, com Fabrício Daniel. Após contra-ataque fulminante, Paulo Vitor cruzou e encontrou o atacante sozinho na área e o camisa 77 não teve dificuldades para abrir o placar com uma bela cabeçada.

Após sofrer o primeiro gol, o time de Carille até tentou criar uma pressão em busca do empate ainda na primeira etapa, mas não foi o suficiente.

O jogo no começo do segundo tempo passou a ser frenético. Aos dois minutos, após uma bela jogada coletiva, Patrick cavou e Diego Pituca só precisou empurrar para o fundo das redes para empatar o placar no Jorjão. O empate, porém, não ficou muito tempo no placar, já que o Novorizontino marcou o segundo quatro minutos depois, com Reverson.

Depois do segundo tento, quem seguiu levando mais perigo no ataque foi o time de Novo Horizonte, que viu Gabriel Brazão fazer boa defesa após chute de Willian Farias. Minutos depois, o time do interior de São Paulo desperdiçou a chance de ampliar o placar em um grande contra-ataque.

Enquanto o Santos encontrava dificuldades para perfurar a defesa, o Novorizontino, mesmo no contra-ataque, assustava. Luisão arriscou de fora e a bola passou perto do gol de Brazão. E logo veio o terceiro. Após bate-rebate, a bola sobrou para Rafael Donato, que só completou para o gol. O lance foi checado pelo VAR, mas o tento foi confirmado.

Após o tento, a partida ficou morna e sem grandes chances para as duas equipes e o placar permaneceu o mesmo: Novorizontino 3 a 1 Santos.

Próximos jogos

O Novorizontino volta a entrar em campo apenas no próximos sábado (15), quando visita a Ponte Preta, em Campinas, no Moisés Lucarelli. Já o Peixe joga na sexta (14), contra o Operário, em Ponta Grossa, no Paraná.