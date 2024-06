Colisão entre carro e motocicleta deixa jovem ferido em Rio Branco

Na noite desta sexta-feira (07), um grave acidente ocorreu na AC-40, na região do Vila Acre, em Rio Branco. O incidente envolveu um carro e uma motocicleta, resultando em ferimentos no motociclista.

A vítima, identificada como Rodrigo Rodrigues de Souza, de 20 anos, estava conduzindo uma motocicleta Factor 150 de cor preta no sentido centro-bairro. Ele trafegava pela pista da esquerda quando, nas proximidades do local conhecido como Águas Cristalinas, colidiu com um Fiat Fiorino branco conduzido por Eraldo Viana Fonseca, de 54 anos.

Segundo informações repassadas, Eraldo Viana dirigia na pista da direita e tentou fazer um retorno, momento em que a motocicleta colidiu lateralmente com o carro, levando o jovem ao solo.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, fizeram os primeiros atendimentos e encaminharam até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Rodrigo Rodrigues foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com possível fratura na clavícula esquerda e múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.

O condutor do carro, Eraldo Viana, permaneceu no local durante todo o atendimento.

O Policiamento de Trânsito (BPTRAN) esteve no local, isolaram a área para os trabalhos de perícia.