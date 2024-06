Santos busca liderança da Série B do Brasileirão diante do Novorizontino

O Santos visita o Novorizontino, a partir das 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (7), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, para buscar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A TV Brasil transmite o confronto ao vivo.

Ocupando a 3ª posição da classificação com 15 pontos conquistados, o Peixe está a apenas dois pontos do líder Goiás, que mede forças com o Mirassol na 9ª rodada da competição. Já o Tigre do Vale chega à partida ocupando a 11ª colocação com 11 pontos. Para alcançar seu objetivo, o Santos terá que retomar o caminho das vitórias, após duas derrotas consecutivas (de 2 a 1 para o América-MG e pelo mesmo placar para o Botafogo-SP).

O técnico Fábio Carille, em entrevista coletiva após o revés para o Botafogo-SP, deixou claro que não espera facilidades diante do Novorizontino, equipe que considera bem organizada: “O Novorizontino fez um grande Campeonato Paulista. Não começou tão bem a Série B do Brasileiro, pois perdeu jogadores importantes. Porém, é uma equipe que, por um ponto, não subiu [para a Série A] no ano passado. Uma equipe bem montada”.

Diante de um adversário tão complicado o Santos deve ter um retorno importante, o volante João Schmidt, que se recuperou de uma lesão no tornozelo direito. Desta forma, o Peixe deve iniciar a partida com: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Bigode e Weslley Patati.

O Novorizontino também chega à partida com o objetivo de somar mais três pontos na competição, como afirmou o técnico Eduardo Baptista em entrevista após empate sem gols com o Brusque: “O Santos é um adversário que já conhecemos, que enfrentamos em Santos. Dentro dos nossos domínios, um campo melhor, uma equipe que joga mais, que vai procurar, um grande jogo que em casa vamos procurar vencer. Porém, a equipe do Santos é muito qualificada. O mais importante se não der para ganhar, é conquistar o ponto”.

TV Brasil

Novorizontino e Santos será transmitido pela TV Brasil com a narração de André Marques e comentários de Brenda Balbi e do jornalista convidado Alexandre Vasconcellos.

A chegada da Série B faz parte da estratégia da emissora pública de ampliar a presença do esporte na sua programação. A TV Brasil também exibe atualmente o Brasileirão Feminino e a Liga de Basquete Feminino (LBF).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne 98 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país poderão assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título.