Campeão olímpico da Seleção Brasileira de vôlei, Pampa morre de câncer aos 59 anos

Morreu nesta sexta-feira (7) o campeão olímpico de vôlei André Felippe Falbo Ferreira, conhecido como “Pampa”, medalhista de ouro com a Seleção Brasileira masculina em Barcelona 1992. O ex-atleta tinha 59 anos e tratava um câncer.

“Com pesar e grande tristeza, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) recebeu a notícia do falecimento do campeão olímpico Pampa nesta sexta-feira”, diz a nota da CBV.

Além de campeão na Olimpíada de Barcelona, o ex-atleta conquistou a Liga Mundial em 1993 e foi prata nos Jogos Pan-Americanos de 1991, em Havana, com a Seleção Brasileira.

“Pampa era um jogador de extremo talento e fez parte da geração que levou o vôlei brasileiro pela primeira vez ao alto do pódio olímpico. Será para sempre referência. É um dia muito triste para todo o voleibol brasileiro. A CBV se solidariza com a família e os amigos deste grande jogador, que escreveu seu nome para sempre na história do esporte mundial”, afirmou o presidente da CBV, Radamés Lattati.

Conheça a história de Pampa

Nascido em 24 de novembro de 1964, André Felippe Falbo Ferreira conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Barcelona, pela Seleção Brasileira de Vôlei, em 1992.

Natural de Recife, Pampa também foi medalhista de prata, nos Jogos Pan-Americanos de 1991. Além disso, foi ouro na Liga Mundial de 1993, em São Paulo.

Fora das quadras, o ex-jogador atuou no Ministério do Esporte, de 2000 a 2002. Posteriormente, também foi Secretário de Esportes da cidade de Suzano, em São Paulo.

Em 2013, Pampa foi nomeado com Secretário de Esportes da cidade de Campos dos Goytacazes-RJ. O ex-atleta conciliava o cargo com a Pampa Sports, sua empresa de marketing esportivo, cultural e de entretenimento.