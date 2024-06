Polícia Civil do Acre recupera objetos furtados que ultrapassam o valor de R$ 80 mil

Nesta quinta-feira, 6, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia da 1ª Regional de Rio Branco, recuperou objetos furtados no valor que ultrapassa R$ 80 mil no bairro Plácido de Castro.

A operação bem sucedida destaca o compromisso da PCAC em coibir práticas criminosas e garantir a segurança da população local e de seu patrimônio. Segundo as autoridades, a ação é resultado de investigações contínuas e da colaboração com a comunidade, que trouxeram informações cruciais para a localização dos itens furtados.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar atividades suspeitas e reafirma o seu compromisso em proteger os cidadãos e os seus bens. Este caso serve como um exemplo do trabalho dedicado das forças de segurança para combater o crime e promover a tranquilidade na região.

Por Ascom/PCAC