Na manhã desta sexta-feira (7), a governadora em exercício, Mailza Assis (PP), anunciou uma série de exonerações e nomeações de servidores públicos comissionados. As alterações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

As mudanças mais significativas ocorreram na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), no Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre) e nas Fundações Hospitalar (Fundhacre), de Cultura (FEM) e Tecnologia (Funtac). Foram efetuadas 10 nomeações e 13 exonerações.