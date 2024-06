Médicos declaram estado de greve nesta sexta-feira no Acre

Médicos do Acre decidiram, unanimemente, declarar estado de greve nesta sexta-feira (7). Eles deram um ultimato ao governo estadual para assegurar todos os direitos, incluindo progressos nas negociações do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR). A decisão foi tomada na noite de quinta-feira, dia 6, durante uma assembleia geral extraordinária (AGE) híbrida, convocada pelo Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC).

Um comunicado será enviado aos gestores estaduais, definindo o dia 17 de julho como prazo final. Nessa data, está prevista a realização de outra AGE que poderá ratificar o início da greve por tempo indeterminado e a suspensão dos plantões adicionais.

“Concedemos um prazo superior a 40 dias para que o governo não possa justificar a falta de tempo para diálogo, já que sempre estivemos abertos à negociação. A greve será iniciada apenas se nossas reivindicações não forem atendidas. Há um sentimento generalizado de indignação entre os médicos, que, apesar de cumprirem com suas obrigações, estão presenciando cortes ilegais em suas gratificações”, esclareceu Guilherme Pulici, presidente do Sindmed-AC.

Com informações da assessoria do Sindmed-AC