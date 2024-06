Postos de saúde do Acre realizam dia D de vacinação contra a poliomielite neste sábado

Praticamente 60 mil crianças em todo o estado do Acre precisam atualizar sua carteira de vacinação e tem entre amanhã, dia 8 e o dia 14 de junho, mais essa oportunidade. É o dia D de vacinação contra a poliomielite que tem como público alvo crianças menores de cinco anos de idade.

A campanha garante uma dose extra, mas, está disponível durante todo o ano nos postos de saúde. Essa é a última vacinação contra poliomielite com gotinha. Em setembro, o sistema de gotas sai do calendário.

Segundo a coordenadora do Programa de Imunização no Acre, Renata Aquiles, a descentralização do sistema de vacinação permite que a cobertura vacinal atinja as cidades mais isoladas. O estado registra há década, queda nos índices de cobertura exigido pelo Ministério da Saúde.