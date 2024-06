Roger Somdboys, ex-vocalista da Banda Forró Boys, diverte público no Festival da Macaxeira

A atração nacional Roger Somdboys, ex-vocalista da Banda Forró Boys, fez a alegria do público no encerramento da 2ª noite do Festival da Macaxeira na Praça da Revolução, em Rio Branco, nesta quinta-feira, 27. A organização do evento estima que cerca de 10 mil pessoas compareceram.

O cantor Roger Somdboys, famoso por seu estilo envolvente e carisma, agora à frente da Somdboys, é reconhecido por sua habilidade de animar multidões. O artista cantou hits de sucesso como “Baladeiro” e outros grandes sucessos de sua carreira.

Além do forrozeiro, o DJ Dyamante, nascido em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, com mais de 20 anos de carreira no funk e famoso pelo hit “Vai Novinha Ah Ah Ah”, encerrou o evento na segunda noite. A apresentação do DJ Dyamante estava prevista para meia-noite.

Veja as fotos de Sérgio Vale