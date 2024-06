O Rio Branco perdeu neste sábado, 29, para o São Raimundo de Roraima e se complicou de vez no Campeonato Basileiro da Série D.

A partida disputada em Boa Vista teve amplo domínio do time da casa que venceu por 3 a 1 com dois gols de Fabrício Kanté e um de Luã. O Estrelão descontou com Uberaba.

Com a derrota, o time acreano, faltando apenas três rodadas, caiu para a penúltima posição no grupo e fica praticamente sem chances de classificação.