A crise da fertilidade chegou e vai alterar a economia mundial de forma permanente

O mundo precisa de mais bebês. A queda das taxas de fertilidade tem sido uma aflição para os economistas preocupados com o fato de as sociedades envelhecendo podem diminuir a força de trabalho.

Isso pode pressionar ainda mais a inflação, alterar a cultura de consumo que dependem as economias maduras e sobrecarregar os programas governamentais destinados a cuidar das populações idosas.

Essas mudanças estão agora sobre nós.

Um novo estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) afirma que o declínio das taxas de natalidade alterará permanentemente a composição demográfica das maiores economias do mundo durante a próxima década.

O que está acontecendo: Se as previsões se confirmarem, 2064 será o primeiro ano na história moderna em que a taxa de mortalidade global ultrapassará a taxa de natalidade.

Mas as maiores economias do mundo já estão quase lá: a taxa de fertilidade total entre os 38 países membros da OCDE caiu para apenas 1,5 filho por mulher em 2022, contra 3,3 filhos em 1960.

Isso está bem abaixo do “nível de substituição” de 2,1 filhos por mulher necessário para manter populações constantes.

O resultado significa que a oferta de trabalhadores em muitos países está diminuindo rapidamente.

Na década de 1960, havia seis pessoas em idade ativa para cada aposentado, segundo o Fórum Econômico Mundial.

Hoje, a proporção está mais próxima de três para um. Em 2035, espera-se que seja de dois para um.

Os principais executivos de empresas norte-americanas de capital aberto mencionaram a escassez de mão de obra quase 7.000 vezes em previsões de lucros ao longo da última década, de acordo com uma análise do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) de St. Louis na semana passada.

“Uma redução na proporção de trabalhadores pode levar à escassez da mão de obra, o que pode aumentar o poder de barganha dos empregados e aumentar os salários — tudo isso é, em última análise, inflacionário”, escreveu Simona Paravani-Mellinghoff, diretora-gerente da BlackRock, em uma análise no ano passado.

E embora a imigração tenha ajudado a compensar os problemas demográficos enfrentados pelos países ricos no passado, a diminuição da população é agora um fenômeno global.

“Isto é fundamental porque implica que as economias avançadas podem começar a ter dificuldades para ‘importar’ mão de obra desses locais, quer através da migração, quer através do fornecimento de bens”, escreveu Paravani-Mellinghoff.

Até 2100, espera-se que apenas seis países tenham crianças suficientes para manter as suas populações estáveis: Chade, Níger e a Somália, na África, as ilhas do Pacífico de Samoa e Tonga, e o Tajiquistão, de acordo com uma investigação publicada pela Lancet, uma revista médica.

A especialista da BlackRock aconselha os seus clientes a investirem em obrigações indexadas à inflação, bem como em matérias-primas que protegem a inflação, como energia, metais industriais e agricultura e pecuária.

O que significa: CEOs e políticos já estão se preparando para a “crise do bebê”.

Elon Musk, pai de 12 filhos, observou que a queda nas taxas de natalidade levará a “uma civilização que terminará não com um estrondo, mas com um gemido, em fraldas para adultos”.

Embora suas palavras sejam incendiárias, elas não estão totalmente erradas.

A P&G e a Kimberly-Clark, que juntas representam mais de metade do mercado de fraldas dos EUA, registaram um declínio nas vendas de fraldas para bebês nos últimos anos.

Mas as vendas de fraldas para adultos, dizem eles, são um ponto positivo em seus portfólios.

Outras empresas também estão migrando.

O presidente-executivo da Nestlé, Mark Schneider, disse recentemente que mudou as prioridades da empresa, passando da produção de fórmulas infantis para o atendimento das necessidades nutricionais de pessoas com mais de 50 anos.

Governos sobrecarregados: O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou em janeiro um plano de “rearmamento demográfico” no seu país através de testes de fertilidade e mais licenças parentais.

O ex-presidente Donald Trump também prometeu recentemente que, se eleito, apoiaria “bônus para bebês para um novo baby boom” nos Estados Unidos.

Os Centros de Controle de Doenças (CDC) relataram que a taxa de natalidade nos EUA em 2023 caiu para um nível recorde, revertendo um pequeno aumento observado durante a pandemia de Covid-19.

O Congressional Budget Office (CBO) também prevê que o número de mortes superará o número de nascimentos daqui a pouco mais de 15 anos.

Estas conclusões sustentam as previsões econômicas e as projeções orçamentais da agência, disse Molly Dahl, consultora sênior do CBO.

“O que estamos vendo é um aumento dos gastos em programas como o Medicare e a Segurança Social, à medida que os baby boomers estão envelhecendo nesses programas.

E, claro, menos trabalhadores em relação ao número de pessoas que recebem benefícios da Segurança Social e do Medicare”, disse Dahl.

Os pagamentos da Segurança Social ainda proporcionam cerca de 90% do rendimento de mais de um quarto dos adultos mais velhos nos Estados Unidos, de acordo com inquéritos da Agência de Segurança Social.

Mas sem intervenção, o fundo fiduciário da Segurança Social ficará esgotado em meados da década de 2030, o que significa que apenas uma parte dos benefícios esperados dos reformados será paga.

A solução da inteligência artificial (IA): Alguns líderes empresariais e tecnólogos veem o aumento da produtividade através da inteligência artificial como uma solução potencial.

“Aqui estão os fatos. Não temos filhos suficientes, e não temos tido filhos suficientes há tempo suficiente para que haja uma crise demográfica”, disse o ex-CEO e presidente executivo do Google, Eric Schmidt, na Cimeira do Conselho de CEO do Wall Street Journal, em Londres, no ano passado.

“Em conjunto, todos os dados demográficos dizem que haverá escassez de humanos para empregos. Literalmente, muitos empregos e poucas pessoas, pelo menos nos próximos 30 anos”, disse Schmidt.

Mas, ele disse que a inteligência artificial aliviará significativamente esses problemas.

Um relatório recente da Goldman Sachs previu que a IA generativa poderia aumentar o PIB global em até 7% num período de 10 anos.

Ainda assim, alguns especialistas dizem que é muito cedo para dizer como a IA irá impactar a economia global.

Um estudo recente realizado por analistas do Fed de Richmond concluiu que a inteligência artificial poderá aumentar a produtividade do trabalho entre 1,5% e 18% durante a próxima década.

“Isso varia de quase imperceptível a substancial”, disseram eles.

A solução a longo prazo para o declínio das taxas de fertilidade, disse Stefano Scarpetta, diretor de emprego, trabalho e assuntos sociais da OCDE, é promover mais igualdade de gênero e uma partilha mais justa do trabalho e da educação dos filhos.

Isso também significa mais licença parental remunerada e apoio financeiro.

Nesse ínterim, ele disse que “este não é apenas um problema temporário”. As empresas e os governos precisam de se preparar agora para o que ele chama de “futuro de baixa fertilidade”.