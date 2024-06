Rio Branco bate Porto Velho-RO e segue na cola do G-4

De virada, o Rio Branco-AC venceu o Porto Velho-RO por 2 a 1, neste sábado (1), no estádio Florestão, na capital acreana, pela sexta rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. A Locomotiva, que preservou o time titular para o segundo jogo da decisão do Campeonato Rondoniense, saiu na frente do placar com o atacante Erivan, aos 11 minutos do primeiro tempo. O Estrelão empatou aos 30 minutos com o atacante Felipinho e virou na etapa final com o atacante Vyctor Huggo, aos 36 minutos da etapa final.

COMO FICAM

O Rio Branco-AC chega a oito pontos e segue na quinta posição, colado no G-4. O Porto Velho-RO se mantém na vice-liderança com 12 pontos.

AGENDA

O Porto Velho-RO volta a campo na próxima quarta-feira (5) para enfrentar o Barcelona-RO, às 15h, pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Rondoniense. Pela Série D, a Locomotiva pega o São Raimundo-RR no sábado (8), às 16h30 (de Brasília). Ambos jogos no estádio Aluizão. Já o Estrelão visita o Manaus-AM no domingo (9), às 16h30 (de Brasília), no estádio da Colina, na capital amazonense.

O JOGO

O Rio Branco-AC entrou em campo em busca dos três pontos para tentar entrar no G-4 e entrar de vez na briga pela classificação na Série D. A Locomotiva, no entanto, não deu vida fácil ao Rio Branco-AC. Inclusive, os vistantes abriram o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Erivan marcou de cabeça. O Estrelão foi em busca do empate e pressionou o Porto Velho-RO, que ficou mais recuado em campo. O empate saiu dos pés de Felipinho, que recebeu a bola no ataque, arrancou na diagonal e acertou lindo chute no canto do goleiro Robson, aos 30 minutos. O Rio Branco-AC seguiu em cima do Porto Velho, mas o placar permaneceu inalterado. Já na segunda etapa, o Estrelão se manteve em busca da virada sobre a Locomotiva, que com mudanças e certa cera em campo, esfriou o ímpeto ofensivo do time mandante. Mas, de tanto pressionar, o Alvirrubro encontrou o gol da virada, aos 36 minutos. Vyctor Huggo, que entrou no segundo tempo, apareceu bem na área após cobrança de falta e finalizou para o fundo do gol. O Estrelão segurou a vantagem até o apito final e conquistou os três pontos.