Horóscopo: confira a previsão de hoje (02/06) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

O domingo será gostoso para caminhar, fazer amizades, conferir lançamentos e descobrir lugares agradáveis. Pesquise novidades, cursos e fique por dentro das tendências. Júpiter trará mais mobilidade e aprendizado. Atividades comerciais e estudos ganharão uma dose extra de energia e ampliarão relacionamentos. Marque presença nas redes. Poder de conquista em alta!

Touro (21/04 – 20/05)

Durma mais, ceda à preguiça e recarregue as baterias neste domingo que será gostoso para relaxar, sonhar e aumentar a sintonia com sua força interior. Um empreendimento ambicioso ganhará viabilidade com a contribuição de parceiros ou de investidores. Uma linda configuração no céu anuncia oportunidades de crescimento financeiro. Repense o plano de carreira e o futuro.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Encontros e interações de hoje despertarão novos focos de interesse. Carinho, amizades motivadoras e muita animação colorirão este domingo. Aproveite um lindo agrupamento de planetas em seu signo para se reinventar e expandir o projeto de vida. Relacionamentos e oportunidades de crescimento financeiro virão no pacote. Carisma e poder de atração em alta!

Câncer (21/06 – 22/07)

Visualize o futuro que você deseja e crie novos planos. O domingo será inspirador e produtivo. Aproveite para desenhar projetos e fortalecer a imagem profissional. Esta fase que antecede o aniversário trará autoconhecimento e expansão da consciência. Eleve os sentimentos e vista sua melhor versão. Você está mais perto dos sonhos. Finalize um longo ciclo. Conquistas pela frente!

Leão (23/07 – 22/08)

Aprofunde amizades e aumente a participação social. O domingo trará mudanças na maneira de se relacionar e horizontes mais amplos. Encurte distâncias nos relacionamentos, viagem ou conexão com pessoas de fora animarão o clima. Uma linda configuração no céu expandirá sua rede. Circule por novos grupos e explore uma cultura diferente. Poder de influência em alta!

Virgem (23/08- 22/09)

Amor e carreira poderão caminhar juntos. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Uma proposta atraente poderá promover mudanças positivas em sua vida. Aproveite o domingo para planejar mudanças e subir um patamar na carreira. Sucesso, prestígio e expansão financeira virão no pacote. A fase pedirá desapego de velhos padrões de comportamento.

Libra (23/09 – 22/10)

Carinho e confiança marcarão os encontros e interações de hoje. Aproveite este domingo para alimentar o coração com emoções positivas e fortalecer vínculos especiais em sua vida. Conexões com estrangeiros, mestres e autoridades estarão abertas. Espere por notícias motivadoras de longe e aprovações. Valerá deixar a documentação em ordem. Prestígio em alta!

Escorpião (23/10 – 21/11)

Tome iniciativas para manter a saúde equilibrada com atividade física e cuidados de alimentação. Aproveite também para adiantar uma tarefa de trabalho e programar a agenda da semana. O domingo será produtivo, foque nas soluções práticas e conte com bons resultados. A vida íntima ficará mais gostosa, com cumplicidade e harmonia com o par. Clima quente no amor!

Sagitário (22/11 – 21/12)

Entre o passado e o futuro, o que valerá mesmo será focar no momento presente e curtir novos prazeres neste domingo. Momentos carinhosos e divertidos com os filhos, ou com o par, darão um sabor intenso ao dia. Se estiver só, alguém especial despertará paixão instantânea e poderá chegar para ficar. Linda configuração no céu favorece o casamento e associações. Brinque mais!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Empolgação com um novo projeto poderá acelerar a produção no trabalho. Aproveite o domingo para pesquisar soluções e refletir sobre detalhes de contratos ou de um orçamento. Assuntos de família e manutenções na casa pedirão agilidade nas decisões. Não perca a paciência em situações que não são da sua responsabilidade. Evite exageros e fortaleça a saúde. Sucesso!

Aquário (21/01 – 19/02)

As comunicações estarão aceleradas. Anote ideias, enriqueça seus projetos, estude, circule e descubra novidades. O domingo favorece o amor em todas as suas dimensões. Crie uma programação divertida com o par, os filhos e curta as coisas boas da vida em ótima companhia. Caminhar será ótima opção para pensar nas reestruturações e mudanças que você deseja.

Peixes (20/02 – 20/03)

Aproveite o domingo para curtir a família, arrumar a casa e fazer umas comprinhas sem estourar o orçamento. Pesquise preços e encontre soluções originais alternativas que cabem no seu bolso. O ditado “a pressa é inimiga da perfeição” estará valendo nesta época com Saturno em seu signo, planeje investimentos com calma e garanta o sucesso dos empreendimentos.