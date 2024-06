Humaitá é goleado pelo Manauara e chega à sexta derrota seguida

O Manauara segue embalado na Série D do Brasileirão. Neste sábado (01), no estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus, o Robô goleiou o Humaitá-AC por 4 a 0 e chegou à sua sexta vitória em seis jogos disputados nesta primeira fase. Romarinho, Norton, Pardal e Vitinho fizeram os gols da partida. Equipe acreana chega à sexta derrota seguida na competição.

E agora?

Com a goleada, o Manaura chega aos 18 pontos e dispara na liderança do grupo A1 da Série D do Brasileiro, com 100% em seis jogos. Já o Humaitá vive situação inversa. A equipe perdeu a sexta seguida e amarga a lanterna da chave, sem nenhum ponto conquistado.

Agenda

Pela sétima rodada da Série D, o Manauara joga fora de casa. Enfrenta o Trem-AP, no sábado (8), às 15h30 (de Brasília), no estádio Zerão, em Macapá. Já o Humaitá joga recebe o Princesa do Solimões, no mesmo dia, às 17h (de Brasília), no Florestão, em Rio Branco.

Primeiro tempo

O primeiro tempo de jogo foi praticamente todo do Manauara. A equipe amazonense, líder do grupo A1, teve domínio das ações e poderia ter saído para o intervalo com um placar mais elástico. Primeiro, aos seis, acertou o travessão em chute de Caio Ribeiro. Mas depois, aos 9, conseguiu abrir o placar com Romarinho. Ele recebeu passe de Palmares na área e deu um tapa para tirar do goleiro Pezão. O Robô seguiu melhor, chegando mais próximo do gol, mas nas chances que teve, o goleiro Pezão evitou, como uma cabeçada de Neto Oliveira, aos 39. O Humaitá pouco chegou e quando avançava não conseguiu concluir a jogada ou era interceptado pela zaga do Manauara.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Manauara continuou melhor. E logo aos quatro minutos, conseguiu marcar o segundo. Romarinho avançou pela esquerda, cortou para o meio e tocou para Norton, que chegou de trás e mandou um balaço para aumentar o placar. O Robô continuava melhor, mas não aproveitava as chances. Até que aos 33, veio terceiro. Pardal recebeu de Romarinho e chutou forte no canto esquerdo do goleiro Pezão. A partir desse momento, o Humaitá melhorou no jogo e criou chances de diminuitr como em chute de Thalis e depis de John Kennedy. E justamente quando a equipe acreana chegava mais, o Wallace Moraes foi puxado na área e a árbitra marcou pênalti. Vitinho cobrou bem e fechou o placar para o Manauara: 4 a 0.