Rio Acre segue baixando e atinge 1,89m na Capital; 29 comunidades são afetadas

O nível do Rio Acre registrou 1,89 metro nesta quarta-feira, 19, marcando uma das menores cotas observadas nos últimos anos. Segundo a Defesa Civil, a seca severa chegou mais cedo em Rio Branco.

No último dia 11, o governo do estado decretou emergência por conta da falta de chuvas e do baixo nível dos mananciais em toda a Bacia do Rio Acre, que se encontra em situação de alerta máximo. A prefeitura deve lançar o decreto em julho.

O plano de contingência de escassez hídrica começou atendendo 29 comunidades, com a meta de distribuir 30 milhões de litros de água. Ao todo, 19 mil pessoas devem ser beneficiadas.