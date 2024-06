Custo da cesta básica cai 4,61%, mas produtos de limpeza e higiene sobem no Acre, diz pesquisa

Em Rio Branco, o custo da cesta básica alimentar registrou queda de 4,61% em maio na comparação com mês anterior. Já a cesta de limpeza doméstica e de higiene pessoal apresentaram alta de preço, cuja variação foi de 0,74% e 1,37%, respectivamente.

Para um indivíduo, nos últimos seis meses (dezembro/2023 a maio/2024), houve um aumento de R$ 8,03 no valor total das cestas, o que corresponde a uma variação positiva de aproximadamente 1,24%. Este aumento foi influenciado pela cesta básica alimentar, que apresentou alta de 1,32%, no período.

Os dados foram coletados em 56 estabelecimentos comerciais, compostos por mercados varejistas de grande, médio e pequeno porte, açougues e panificadoras, distribuídos em 39 bairros de Rio Branco.

O custo total da cesta básica alimentar para um indivíduo foi de R$ 551,08, o que representa uma diminuição de R$26,64, em comparação com mês de abril de 2024.

Segundo o Resumo Executivo Prohort da Conab, as cotações da banana caíram na maioria dos entrepostos atacadistas. Isso ocorreu devido a alguns fatores combinados: ao leve aumento da variedade fornecida às Ceasas pelas principais regiões produtoras (notadamente norte mineiro); ao aumento da oferta da variedade nanica paulista, baiana e catarinense, que acabou por pressionar.

As cotações da banana prata. Já a queda no preço do tomate, ocorreu devido a intensificação da colheita da safra de inverno, juntamente com calor em algumas áreas produtoras, com maturação acelerada, vem aumentando a oferta, fazendo pressão de queda sobre os preços.

De acordo com Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas (Dieese), a oferta de feijão preto e carioquinha, com a colheita da segunda safra, garantiu o abastecimento e o grão ficou mais barato no varejo.