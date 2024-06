Rio Branco ganha nota A e Acre leva B no ranking de contabilidade do Tesouro Nacional

O governo do Acre manteve a nota B no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi (Ranking Siconfi), criado pela Secretaria do Tesouro Nacional para avaliar a qualidade da informação e a consistência dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais que o Tesouro acessa pelo Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, da União, dos estados e dos municípios brasileiros.

Com Goiás na liderança em 2023, o Acre ficou em 18º lugar no Ranking Siconfi, com 141,15 pontos ao cumprir 92,25% das metas. Em 2019, o Estado ocupou a nona colocação.

O ranking das capitais compara o desempenho dos municípios que são capitais dos estados brasileiros. Este é um importante recorte que demonstra o desempenho de grandes cidades brasileiras na aplicação dos conceitos contábeis e fiscais no envio de dados para o Tesouro Nacional, permitindo maior transparência e confiabilidade em relação aos dados, segundo o TN. A capital do Acre obteve, pela primeira vez desde 2019, nota A, ficando na décima posição, cumprindo 95,14% dos objetivos.

“Esta publicação tem contribuído significativamente para a melhoria da qualidade e da consistência dos dados fiscais e contábeis enviados pelos entes e que são utilizados tanto pelo Tesouro Nacional quanto pelos diversos usuários dessa informação”, diz o Tesouro.

Veja aqui o ranking dos Estados e das capitais:

https://ranking- municipios.tesouro.gov.br/ ranking_estados

https://ranking-municipios. tesouro.gov.br/ranking_ capitais