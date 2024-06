O PSG tem interesse no brasileiro Vinicius Júnior para o lugar de Mbappé. Segundo a rádio francesa RCM, o clube parisiense está atento à situação do jogador do Real Madrid e também monitora outros jogadores para a vaga deixada pelo atacante francês.

Segundo o jornal espanhol AS, no entanto, Vini não está à venda, e tudo indica que o interesse do PSG seja apenas mera formalidade caso o clube tenha alguma chance de contratá-lo. O diário diz ainda que o brasileiro não pretende deixar o Real Madrid.

A publicação afirma ainda que a relação entre o clube merengue e a equipe da França está estremecida após a saída de Mbappé e também por conta das diferenças na criação da Superliga Europeia.

Real Madrid, Barcelona e Juventus estavam entre os 12 clubes a anunciar uma Superliga em abril de 2021. Mas a medida fracassou em 48 horas, depois que um clamor de torcedores, governos e jogadores forçou Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, Milan, Inter de Milão e Atlético de Madri a desistirem da ideia. O PSG nem chegou a participar.

Vini tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. Mbappé assinou vínculo com o time de Ancelotti até junho de 2029.