Futebol brasileiro não é melhor que o chileno, diz Arturo Vidal

Com passagem de sucesso pelo futebol europeu, o meio-campista chileno Arturo Vidal não conseguiu repetir no Brasil o nível de atuações que o consagraram no Velho Continente.

Suas experiências no Flamengo e no Athletico-PR terminaram de maneira frustrada, e o jogador retornou ao Chile para atuar pelo Colo-Colo, clube que o revelou.

Em uma live na Twitch, Vidal levantou uma polêmica e afirmou que o futebol chileno não é pior que o argentino ou até mesmo que o brasileiro.

“Não estamos tão longe da Argentina. Dizem que [a argentina] é uma liga melhor, mas se vocês assistem aos jogos, dão cada entrada dura. Para mim, o futebol chileno é melhor. O Huachipato, que está em um momento muito ruim, ganhou do campeão argentino”, afirmou o meia.

“Tecnicamente, o futebol brasileiro tampouco é melhor que o nosso. Mas eles compram outra classe de jogadores”, completou.

Arturo Vidal, de 37 anos, não foi chamado pelo técnico Ricardo Gareca para os jogos da seleção chilena prévios à Copa América . A expectativa, inclusive, é que o meio-campista de fato não seja convocado para a disputa, que acontecerá nos Estados Unidos.