Bocalom surpreende namorada com café da manhã e flores

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom surpreendeu a namorada Kelen Rejane, nesta quarta-feira (12), Dia dos Namorados, com um buquê de rosas entregue na residência de sua amada.

Em um vídeo publicado em sua rede social, Bocalom aparece ligando para que a namorada abra o portão de sua casa. Momentos depois, ela aparece e demonstra surpresa, os dois se beijam e trocam carinho.

Já dentro da casa, a imagem mostra um verdadeiro banquete de café da manhã. Na publicação, Tião Bocalom escreveu: “Nem todas as palavras, versos e canções seriam suficientes para demostrar o que você representa. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu carinho e por ser este presente imerecido vindo da parte de Deus para minha vida. Te amo!”.

Em sua rede social, Kelen também se declarou ao seu namorado um uma postagem que reuniu fotos de momentos marcantes do casal. “Nós nos escolhemos todos os dias, o que tem tornado a nossa caminhada juntos ainda mais especial. Uma construção diária de respeito, amor, amizade, companheirismo, confiança e lealdade. Obrigada por teu amor, por ser este homem seguro de si, pela sua personalidade incrível, por tua dedicação e cuidado. Obrigada por me fazer melhor do que eu era e mais do que sou.

Feliz Dia dos Namorados, todo dia! Te amo!”, escreveu.

Veja o vídeo: