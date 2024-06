Quem é Jin, primeiro membro do grupo de k-pop BTS a finalizar o serviço militar obrigatório

Nesta quarta-feira (12), Jin, do grupo de k-pop BTS, enfim finalizou o serviço militar obrigatório do exército sul-coreano, para a alegria dos fãs, os chamados ARMYs.

No país, homens devem cumprir serviço militar obrigatório, que dura entre 18 a 21 meses. Por ser o mais velho dos sete integrantes, Jin foi o primeiro do grupo a dar início ao alistamento – e, consequentemente, também o primeiro a ser dispensado.

A previsão é de que os artistas Jin, SUGA, j-hope, RM, V, Jimin e Jung Kook se reúnam novamente no fim de 2025.

Coincidentemente, Jin está de volta pouco tempo antes do aniversário de 11 anos da estreia do septeto, que fez sua primeira performance ao vivo no dia 13 de junho de 2013, com o single “No More Dream”.

Conheça mais profundamente quem é Kim Seokjin do BTS:

Descoberto por ser bonito

Jin foi recrutado pelos olheiros da BIGHIT MUSIC, agência do BTS que se tornou o conglomerado HYBE, na época em que estudava atuação na Universidade de Konkuk, uma das mais prestigiosas do país.

Um dia ele estava saindo do ônibus em direção à aula e foi abordado por um recrutador, que ficou impressionado pela sua aparência. O então estudante passou na audição da empresa e estudou canto, dança e todas as habilidades necessárias para se tornar um ídolo por dois anos.

Enquanto treinava por horas, vale dizer que Jin continuou indo à universidade. Tem graduação em Arte e Atuação e um mestrado em Estudos Cinematográficos pela Hanyang Cyber University.

Amor-próprio em dia

“Eu sou bonito em todo o mundo”, diz Jin em absolutamente qualquer ocasião. Dizer que é “worldwide handsome” já é um bordão do cantor há anos.

O hábito surgiu em 2017, durante o Billboard Music Awards, quando o termo “third one from the left” ficou nos trending topics do X, antigo Twitter. Na ocasião, internautas estavam comentando como o terceiro membro à esquerda do BTS era bonito. Desde então, ele deixa claro o amor-próprio em entrevistas, lives e programas de variedade.

Ele também se autoproclama “superstar”. No programa sul-coreano “Running Man”, ele admitiu que faz essa graça para deixar as pessoas ao redor mais à vontade – às vezes, ser um membro do BTS intimida as pessoas.

Tio do pavê

Falando em humor, Jin adora fazer piadas de tiozão. Se fosse brasileiro, seria o primeiro a perguntar “É pavê ou pra comer?” no Natal. No caso dele, faz piadas como “Qual é a cor do hambúrguer? Borgonha”, como fez em uma live com Jimin, também do BTS. E ri da própria piada, com sua risada que os fãs dizem que lembra o limpador de um para-brisa.

Introvertido

Quem diria que alguém acostumado a performar na frente de milhares de pessoas, e que faz piada de tiozão, é introvertido? Jin não nega que foge de algumas interações sociais.

Na listening party do álbum “Jack In The Box”, do rapper J-Hope, também membro do BTS, ele escreveu na rede social Weverse que ficou em um canto lendo quadrinhos enquanto a festa acontecia.

No vídeo que mostra os bastidores do evento, ele aparece tímido admitindo a J-Hope que se sente desconfortável conhecendo pessoas novas. Você pode ver abaixo no minuto 1:50:

BFF do Coldplay

O BTS colaborou com o Coldplay na música “My Universe”, em 2021, e a amizade entre a banda e o grupo ficou para sempre. Jin, em especial, até recebeu uma guitarra de presente do vocalista Chris Martin.

Os dois colaboraram novamente na música solo de Jin, “The Austronaut”, que foi um presente de Chris ao membro do BTS. Jin compôs a letra em homenagem aos fãs e chegou a performar a canção em um show da banda britânica na Argentina em outubro de 2022. Veja a performance abaixo (que inclui eles cantando e rindo juntos no palco):

Compositor

Entre outras canções que Jin compôs, está “Abyss”. A música foi composta como uma forma de expressar um período de esgotamento emocional e questionamentos sobre o merecimento de seu sucesso, logo após o BTS conquistar o primeiro lugar da Billboard Hot 100. A letra reflete sua ansiedade e autodescobrimento.

Outro destaque vai para “Super Tuna”, uma canção que Jin compôs sobre pescar e que, para seu espanto, se tornou um fenômeno no TikTok. A melodia é animada, pertencente ao gênero musical coreano Trot, e vem acompanhada de uma coreografia simples. Jin criou a música de forma descontraída, sem pretensões, mas ao perceber seu sucesso, disse ter ficado envergonhado. Em dezembro de 2021, ele questionou na rede social Weverse: “Tem tantas músicas, por que vocês estão fazendo o challenge de ‘Super Tuna’?”

Cozinheiro Jin ama comer e ama cozinhar. Ele, inclusive, fazia mukbang, que são transmissões ao vivo comendo enquanto conversa com o público. O nome era “Eat Jin”.

Nos conteúdos do BTS, como os reality shows “In The Soop” e “Bon Voyage”, além do programa de variedades “Run BTS, o cantor aparece cozinhando para os membros várias vezes – é uma de suas linguagens do amor aos membros.

Em um episódio especial de “Run BTS”, ele recebeu elogios do Chef Baek, um dos cozinheiros mais famosos da Coreia do Sul.

Eles acabaram se tornando grandes amigos e aparecem juntos novamente na série “The Drunken Truth”, disponível no YouTube, que mostra sua jornada aprendendo o processo de fabricação de bebidas alcoólicas, como vinho de arroz coreano.