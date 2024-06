Homem agride filho de 3 anos em loja e é detido por seguranças do Via Verde Shopping em Rio Branco

Um homem foi detido pela segurança do Via Verde Shopping, em Rio Branco, na noite dessa terça-feira, 12, por agredir fisicamente o filho de apenas 3 anos dentro de uma loja de departamento.

De acordo com informações de um conselheiro tutelar que testemunhou o ocorrido, o homem deu um puxão de orelha na criança, que chorou, e então o homem passou a fazer outras agressões ao menino ao mesmo tempo em que cobrava silêncio.

Ao verem a cena, as pessoas começaram a hostilizar a atitude do pai e a segurança foi chamada, detendo o agressor, que corria o risco de ser linchado pelos populares. Minutos depois, a Polícia Militar chegou e deteve o homem, que foi levado à delegacia de polícia.

Segundo o conselheiro tutelar Igor Ramon, que fez a denúncia, será pedida medida protetiva contra o pai da criança, que já tem histórico de violência na Lei Maria da Penha.

Em nota, o Via Verde Shopping disse que a segurança do estabelecimento agiu rápido para deter o agressor, e reiterou o compromisso com a segurança e bem estar de seus clientes.

Veja a nota do Via Verde Shopping completa:

O Via Verde Shopping vem por meio desta, esclarecer o incidente ocorrido nesta terça-feira, 11h, por volta das 19h onde um senhor identificado como P. S. foi flagrado gritando e agredindo fisicamente seu filho J.P de 3 anos, dentro das dependências do shopping

O episódio foi prontamente testemunhado pelo conselheiro tutelar Igor Ramon e uma advogada, que passavam pelo local naquele momento. Demonstrando extrema responsabilidade e diligência, ambos solicitaram imediatamente a intervenção da segurança do shopping.

A equipe de segurança agiu em tempo hábil para garantir a segurança e o bem-estar da criança até a chegada da Polícia Militar, que se deu às 19h30.

Reiteramos nossa missão de proporcionar um ambiente seguro, acolhedor para todos. Desde já agradecemos a compreensão e colaboração dos presentes durante o incidente.