Prefeitura empossa mais de 500 aprovados em concurso públicos

A Prefeitura de Rio Branco vai empossar, nesta sexta-feira, 28, quase 600 aprovados em concursos realizados nos últimos anos. A cerimônia está marcada para às 14 horas na Catedral da Igreja Batista do Bosque.

A lista com os nomes dos 585 novos servidores públicos aprovados em concursos de 2019, 2023 e 2024 foi divulgada no dia 28 de maio.

O prefeito Tião Bocalom (PL) expressou sua satisfação com a posse dos novos servidores. “Estou feliz, porque a gente vai completar os nossos quadros, inclusive substituindo, infelizmente, aqueles que são terceirizados ou têm contrato provisório, que estão vencendo. Precisamos substituir”, declarou.

Do total de empossados, 419 são do concurso da Prefeitura realizado no último dia 21 de abril, que ofertou 1.267 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Além disso, outros 165 são do concurso público da Prefeitura de Rio Branco realizado para a Educação em 2019 e um é de um concurso de 2023.