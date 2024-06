Divulgado resultado final das provas do concurso da Sefaz

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 28, o governo do Acre divulgou, por meio das secretarias de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva do concurso público, conforme Edital nº 0012 Sead/Sefaz.

O resultado final das provas objetivas foi publicado para todos os cargos, exceto para o cargo de Auditor da Receita Estadual. Os candidatos podem conferir suas notas organizadas na seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome em ordem alfabética, nota final na prova objetiva de conhecimentos gerais (P1), nota final na prova objetiva de conhecimentos específicos (P2) e nota final total.

Também foi divulgado o resultado final das provas objetivas para os candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência. A listagem segue o mesmo formato: cargo, número de inscrição, nome em ordem alfabética, nota final na prova objetiva de conhecimentos gerais (P1), nota final na prova objetiva de conhecimentos específicos (P2) e nota final total.

O resultado provisório da prova discursiva para o cargo de Auditor da Receita Estadual foi publicado, e os candidatos têm a oportunidade de interpor recursos. A imagem da prova discursiva e os espelhos de avaliação estarão disponíveis para consulta entre as 10h do dia 1º de julho de 2024 e as 18h do dia 2 de julho de 2024 (horário de Brasília), no site do Cebraspe. Recursos devem ser enviados eletronicamente dentro desse prazo, utilizando o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

Regras para interposição de recursos

Os candidatos devem ser consistentes e objetivos ao apresentar seus recursos. Recursos inconsistentes, intempestivos ou que contenham identificação do autor fora do local apropriado serão indeferidos preliminarmente. Também não serão aceitos recursos enviados por correio postal, requerimento administrativo ou e-mail, fora do prazo ou em desacordo com os editais vigentes.

As justificativas para alteração ou anulação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estarão disponíveis a partir de 5 de julho de 2024, no site do Cebraspe. O resultado final da prova discursiva para o cargo de Auditor da Receita Estadual, assim como a convocação para avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência, será publicado no Diário Oficial do Estado do Acre e no site do Cebraspe em 19 de julho de 2024.

Confira os resultados completos.