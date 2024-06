Prefeitura de Rio Branco decreta situação de emergência devido à estiagem

Em solenidade na sede da prefeitura de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom (PL) decretou nesta sexta-feira, 27, situação de anormalidade (situação de emergência) no município de Rio Branco devido à estiagem (seca). O decreto será publicado no Diário Oficial da próxima segunda-feira, 1° de julho.

Bocalom destacou em seu pronunciamento que o momento é delicado, mas garantiu que a gestão está dando uma resposta positiva à sociedade. Ele também mencionou que, no início de sua gestão, a prefeitura atendia 12 comunidades rurais, número que agora subiu para mais de 30. “Este ano começamos a operação de abastecimento de água no dia 15 de junho. Quem paga a conta? É a prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Agricultura, que arca com essa despesa”, ressaltou.

O Chefe do Executivo Municipal afirmou que, na próxima semana, deverá viajar a Brasília para se reunir com autoridades em busca do reconhecimento da situação de emergência. “Na terça-feira estarei em Brasília para me reunir com o senador Alan Rick e o ministro Waldez Góes para tentar obter o reconhecimento dessa decretação”, declarou.

Diante da situação de escassez hídrica e das ações de mitigação de desastres já implantadas, o tenente-coronel Cláudio Falcão revelou que, mesmo assim, são necessárias mais ações emergenciais, justificando a decretação da situação de emergência, conforme parecer técnico e estudos feitos pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. “Já são 73 localidades rurais afetadas, bem como parte dos bairros na zona urbana. Neste momento, a Prefeitura de Rio Branco já contempla 31 localidades rurais com abastecimento de água potável para consumo humano e trabalha assiduamente na captação e tratamento de água na zona urbana”, declarou.

Na ocasião, também foi lançada oficialmente a Operação Estiagem. O tenente-coronel Cláudio Falcão frisou que o plano já está em execução há 15 dias.