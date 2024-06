Prefeitura de Rio Branco Revitaliza Memorial Chico Mendes

O Memorial Chico Mendes foi fechado em 2021 para a correção da estrutura que estava comprometida e apresentava riscos aos visitantes.

A obra de reconstrução do Memorial teve início em dezembro de 2023. Foram investidos mais de R$ 104 mil de recursos próprios da prefeitura. O Memorial se soma à uma área verde com 57 hectares que leva o mesmo nome do ambientalista, o Parque Ambiental Chico Mendes.

“Na verdade, não é uma reforma, foi construído do zero. Em 2021, quando nós chegamos, estava em ruínas. Tivemos que isolar, com risco de queda e machucar alguém. Agora, em dezembro de 2023, nós construímos o Memorial Chico Mendes, que dá o nome a esse parque, que faz com que as pessoas venham aqui visitar e tenham o conhecimento da pessoa que deu o nome ao nosso parque”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Carlos Nasserala.

No local estão expostos um pouco da história e o legado do líder sindical e ambientalista. As fotos mostram os encontros e reuniões com os seringueiros nas articulações para os embates e a intimidade da família Mendes.

Os filhos Sandino e Elenira Mendes estiveram presentes e lembraram um pouco da história do pai que envolveu toda a família.

“É uma emoção muito grande viver cada detalhe, cada mensagem, cada foto. Isso é muito importante pra nós. Compartilhar também com as pessoas que visitam esse parque a nossa história, a história de luta do meu pai. Revitalizar esse espaço mostra um compromisso com o legado de Chico Mendes, com a sua luta, com a causa ambiental e com toda essa mensagem que ele deixou pra humanidade. Meu pai hoje é considerado o patrono do meio ambiente”, expressou Elenira.

Hoje é um dia muito especial para mim, minhas irmãs, minha mãe, para a família toda. A reinauguração do Memorial Chico Mendes não só preserva a memória do meu pai, que foi um grande líder, mas inspira a gente a dar continuidade ao seu legado, à sua luta, aos seus ideais. Então, agradeço muito a Prefeitura de Rio Branco pela revitalização aqui do espaço”, disse Sandino.

O Memorial Chico Mendes, é uma das atrações do parque. Só esse ano, o lugar recebeu mais de 45 mil pessoas.

Para o prefeito, a revitalização do Memorial Chico Mendes, é manter a história e o legado de uma grande personalidade acreana, que tinha o cuidado em primeiro lugar, com o homem da Amazônia.

“Hoje entregamos com maior orgulho a casa que faz referência ao Chico Mendes, que foi um grande líder seringueiro e faz parte da história acreana. É um importante ponto turístico de Rio Branco, onde quase 600 mil pessoas passaram por aqui de 2021. Ultimamente a frequência está maior ainda, pois o parque está mais organizado, mais cuidado, tem lugar para as pessoas poderem fazer um piquenique, tem mais bichos, está tudo bem cuidado. Para quem visitar o Acre, vai gostar de passar por aqui, realmente é um grande roteiro que a gente tem aqui na nossa cidade”, disse o prefeito de Rio Branco”.

